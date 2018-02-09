Yeni Opera, Firefox Quantum'dan %38 Daha Hızlı!
Opera, son güncellemesiyle Firefox Quantum'dan yüzde 38 daha hızlı bir hale geldiğini iddia ediyor!
Opera 51, artan tarama hızları, web sayfalarının üst kısmına hızla geçme, yer işaretleri için içe ve dışa aktarma seçenekleri ve çok daha fazlasını getiren stabil sürümü ile çıkarıldı. En yeni sürüm, Chromium 64'un ince ayarıyla destekleniyor.
Windows'ta Opera 51, bu sürümde Clang kullanılarak derlendi ve sonuç olarak Speedometer 2.0 gibi tarama testlerinde tarayıcı daha hızlı hale geldi. Opera ile Windows 10'lu bir HP Spectre'de yapılan bir testte Opera 51, Quantum güncellemesi ile büyük çabalar sarf eden Firefox 58'den %38 daha iyi puan aldı.
Artan performansın yanında, eklenen yeni bir özelliklerden biri de sayfanın üst kısmına gitmek için sekmeye basmak; sekmeye bir kere daha tıklayınca ise sayfada daha önce bulunduğunuz yere geri dönüyorsunuz.
Yer işaretlerinizi dışa aktarma ve alma özelliklerini özlediyseniz, bu seçenekler artık geri döndü. Opera şunları söylüyor:
"Yer imleri yöneticisinde, genişletilebilir menüde bulunan dışa aktarma yer işaretleriyle birlikte bir içe aktarma yer imi düğmesi ekledik. Bu, diğer web tarayıcılarından yer işaretlerinizi içe aktarmanın başka bir yolu. Ayrıca, başlangıç ??sayfasında bulunan Kolay Kurulum menüsünü kullanarak yer imlerini ve diğer ayarları içe aktarabilirsiniz. "
Bunların yanında Opera 51, tarayıcınızı kolayca sıfırlamanın ve tarayıcı profillerinizi yedeklemenin ve geri yüklemenin bir yolunu sunuyor. Birinci özellik Ayarlar'da (MacOS'da Tercihler)> Tarayıcı> "Tarayıcı ayarlarını sıfırla ..." bölümünde bulunabilir. Bu, yer işaretleriniz, geçmişiniz ve kayıtlı şifreleriniz dışında tüm verilerinizi silecek. Profil yedeklemelerine gelince, Opera bunu sahne arkasında hallediyor; Profil ayarları başarılı bir şekilde okunduğunda bir yedek oluşturuluyor, tarayıcı en son ayarları yükleyemediğinde ise yedeği kullanıyor.
Opera 51, Windows, MacOS ve Linux'ta indirilmeye hazır.
H. Hüseyin Öztürk
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