Yeni Opera, Firefox Quantum'dan %38 Daha Hızlı!

Opera, son güncellemesiyle Firefox Quantum'dan yüzde 38 daha hızlı bir hale geldiğini iddia ediyor!

Yeni Opera, Firefox Quantum'dan %38 daha hızlı!

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