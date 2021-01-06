Yeni RAM Teknolojisi ile, Geleceğin RAM'leri Daha Ucuz Olacak

Malum yeni RAM (Random Access Memory) modüllerinin fiyatları -özellikle ülkemizde- pek de ucuz değil. Fakat geliştirilen yeni bir teknoloji, "yakın" gelecekte RAM'lere daha uygun fiyatla ulaşabileceğimizi müjdeliyor.
imec program direktörü Gouri Sankar Kar, yeni bir RAM geliştiriklerini açıklamış. D-RAM, yani Dinamik Rastgele Erişim Belleği olarak isimlendirilen yeni teknoloji, daha ucuz ve aynı zamanda daha az güç tüketen bir alternatif olacak.
Sankar Kar, amaçlarının 128 Gbit'ten daha büyük kapasiteli bellek yongaları üretmek olduğunu söylerken, elektrik tüketimi az ve yüksek yoğunluklu 3D D-RAM birimlerinin kapısı açılacak ve böylece bellek fiyatları da aşağı düşecek.
Bilindiği gibi katman yığınlıma (3D) teknolojisi, performanstan ödün vermeden kapasiteyi genişletmede kullanılan yaygın bir strateji. Micron, kısa bir süre önce 176 katmanlı bir 3D NAND bellek tanıtmıştı. Yeni nesil flash bellek yongalarında yaklaşık 200 katmanın bulunması bekleniyor. Ancak imec'in üreteceğini söylediği teknoloji sayesinde, bu tür RAM bellekler, halihazırda olan teknolojiye göre çok daha az maliyetli olacakmış. Sözcü, bu yeni bellek teknolojisinin yakında hazır olacağını söylerken, elbette ne zaman gelecek ve fiyatı ne kadar olacak, net olarak belli değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın