LG, CES 2021'de Tasarım Cihazlarını Tanıtıyor

Farklı Zevklere Uygun Renk ve Malzeme Çeşitliliği Olan Cihazlar, Hangi Tarzda Olursa Olsun, Tüm İç Mekanlara Sorunsuz Bir Şekilde Uyum Sağlıyor.