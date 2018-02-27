Yeni Samsung DeX Pad ile Yeni Özellikler!
Samsung'un yeni DeX Pad'i, gelişmiş bir tasarım ve önemli özelliklerle eskisinden çok daha fazlasını vaat ediyor!
- H. Hüseyin Öztürk
Birkaç ay önce Samsung'un Galaxy S9 ve Galaxy S9+'nın yanında DeX Pad isimli bir aksesuar çıkaracağını duymuştuk. Bu aksesuarın, geçen senenin Galaxy S8'e PC benzeri işlevler kazandıran DeX Station'ın varisi olması düşünülüyordu.
Gerçekten de Samsung, MWC 2018 etkinliğinde DeX Pad'ı Galaxy S9 ile birlikte ortaya çıkardı ve ilk bakışta sadece tasarımı farklı gibi görünse de, görünüşün dışında değişen şeyler var.
DeX Station, Galaxy S8 ile PC benzeri bir deneyim sunmak için şaşırtıcı şekilde işe yarayan bir cihazdı. Cihazın kaydırmalı bir mekanizması vardı ama yeni cihazda Samsung, düz tasarım için bu işlevden vazgeçmiş görünüyor. Galaxy S9, DeX Pad'in üzerinde yerleştiriliyor ve bu, tasarımda geriye bir adım gibi görünse de, aslında bunun yapılmasının arkasında bir sebep var.
DeX Station'u düzgün şekilde kullanmamız için kablosuz bir klavye ve fare gerekiyordu. Harici bir monitöre erişiminiz olsa da, herhangi bir işi halletmek için çevre birimlerine ihtiyacınız vardı. Bu durum DeX Pad'de söz konusu değil, çünkü cihazın ekranını olabildiğince fazla yüzeye yaklaştırıyor ve böylece bir trackpad ve hatta klavye olarak kullanabiliyorsunuz.
Önceki cihaz, yüksek çözünürlüklü ekranları verimli kullanamıyordu çünkü bağlı bir cihaz için maksimum çözünürlük 1080p'ydi. DeX Pad için ise bu sorun ortadan kalkmış görünüyor, çünkü 2560x1440'a kadar çözünürlüklerde harici bir ekrana görüntü verebiliyor. Galaxy S9 ile DeX üzerinde oyun oynamak çok daha iyi bir deneyim haline gelmiş.
Bağlantı yuvaları ise eski cihazla hemen hemen aynı.
Samsung, DeX Pad'ın fiyatını henüz açıklamadı ama önceki cihazın 100 dolar olduğunu düşünürsek, bu cihazın da aynı civarda bir fiyatta olacağını tahmin edebiliriz.
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