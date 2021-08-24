Yeni Sennheiser CX True Wireless Kusursuz Ses Deneyimde İddialı

Bambaşka bir ses deneyimini müzik tutkunlarıyla buluşturmayı sürdüren Sennheiser, üstün performanslı ses deneyimi sunmaya devam ediyor. Kusursuz ses deneyiminden ödün vermeyenler için tasarlanan CX True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, kristal netlikteki ses kalitesi, ergonomik tasarımı ve toplamda 27 saate varan batarya süresiyle hem evde hem de yolda kusursuz bir ses performansı sunuyor.