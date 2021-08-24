Yeni Sennheiser CX True Wireless Kusursuz Ses Deneyimde İddialı

Kaliteli ses dendiğinde akla gelen markaların başında yer alan Sennheiser, ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürüyor. Ses teknolojileri dünyasının önde gelen inovatif markası, derin bass tepkimesine sahip ses karakteriyle öne çıkan CX True Wireless ile mekan fark etmeksizin konforlu, ergonomik bir müzik dinleme deneyimi sunuyor.
Kusursuz ses deneyimi
Hem müziğin hem de çağrıların kolayca kontrol edilebilmesini sağlayan yapısıyla kusursuz bir ses deneyimi sunan CX True Wireless, yeni TrueResponse dinamik sürücüleriyle kristal netliğinde bir ses sunarken, Bass Boost ve dahili ekolayzır özelliğini destekleyen Smart Control uygulaması ile de müzik tutkunlarının müziğin eşsiz dünyasına adım atmasını sağlıyor.
Uzun süren yolculukların vazgeçilmezi
CX True Wireless, sadece müziğe ve görüşmeye odaklanılmasını sağlayan pasif gürültü engelleme özelliği, kişiselleştirilebilir dokunmatik tuş kontrolü, kesintisiz müzik dinleme sağlayan güçlü bataryasıyla öne çıkıyor. 9 saate kadar kulaklıklarda, 18 saate kadar da taşıma kutusunda toplamda 27 saat batarya süresi sunan kulaklık, müzik tutkunlarını uzun süren yolculuklarda yarı yolda bırakmıyor.
Yağmur altında güçlü performans
IPX4 sertifikasıyla, yağmur altında bile kusursuz ses deneyiminden ödün vermeyen performansıyla dikkat çeken CX True Wireless, tek tuşla Siri ve Google Assistant'ı aktif hale getirip tüm telefon kontrolünün sesle gerçekleştirilmesini de sağlıyor. 4 farklı boydaki kulak uçları ile konforu en üst seviyeye çıkaran kulaklık, her türlü günlük aktiviteye uygun bir kullanım sunuyor.
Sennheiser CX True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık satış fiyatı: 1,379 TL
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