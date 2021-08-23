Mediatek Dimensity 1100 Çip Setli POCO X3 GT İlk Kez Türkiye'de!

MediaTek'in yüksek performanslı Dimensity 1100 5G çip seti ile güçlendirilen POCO X3 GT, sürekli güce ihtiyaç duyan gün boyu eğlence için yüksek performanslı bir güç merkezi olarak dikkat çekiyor.