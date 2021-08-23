Mediatek Dimensity 1100 Çip Setli POCO X3 GT İlk Kez Türkiye'de!

Dünya genelinde genç teknoloji meraklıları arasında popüler bir teknoloji markası olan POCO, eğlence ve mobil oyunlar için özel olarak tasarlanmış yüksek performansıyla dikkat çeken POCO X3 GT'nin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.
Türkiye'de 4.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak olan POCO X3 GT, Çift 5G SIM'li MediaTek Dimensity 1100 çipseti, 120Hz DynamicSwitch DotDisplay, yüksek çözünürlüklü 64MP üçlü kamera kurulumu ve 5000mAh (tip) yüksek kapasiteli pilini hızla şarj etmek için 67W Turbo Şarj (POCO akıllı telefonlarında ilk kez) teknolojisine sahip. POCO X3 GT, ayrıca çizilmelere ve kırılmaya karşı Corning® Gorilla® Glass Victus™ ile donatıldı.
Mediatek Dimensity 1100 ile olağanüstü performans
POCO X3 GT, çeşitli cihazların bulunduğu POCO X serisinin en yeni modeli olarak sunuluyor. MediaTek'in üst düzey Dimensity 1100 5G çipseti ile donatılan POCO X3 GT'nin içinde gerçek bir hız canavarı yatıyor. Dimensity 1100, daha hızlı işlemcisi ve daha iyi bağlantı sağlamasıyla öne çıkıyor. POCO X3 GT, 6nm çipset teknolojisiyle geliştirilen ve yüksek güç verimliği sunan MediaTek Dimensity 1100 işlemciye sahip Türkiye'deki ilk telefon olma özelliği taşıyor. Kullanıcıların favori oyunlarını yüksek hız ve performansla rahatça oynamalarını ve keyif almalarını sağlıyor. POCO X3 GT, 2,6 GHz'e kadar en son dört güçlü Arm Cortex-A78 çekirdek ve dört Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeği üzerinde çalışıyor. Bu işlemci mimarisi, 836 MHz'de çalışan geliştirilmiş dokuz çekirdekli Arm Mali-G77 GPU ile birleştiğinde, oyunların çok daha yüksek kalitede oynanmasına olanak tanıyor. Ayrıca, entegre 5G** modem, çift SIM kart yuvası ve WiFi 6 desteği ile kesintisiz bağlantı imkanı sunuyor.
Üst düzey Sıvı Soğutma Teknolojisi 2.0 sayesinde serin kalan POCO X3 GT, sağladığı yüksek performansı uzun süre korumaya devam ediyor. Bu yüksek hızın üstesinden gelmek için UFS 3.1 teknolojisi, dosyalara inanılmaz bir hızda erişilmesine ve kaydedilmesine olanak tanıyarak her şeyin çok daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyor.
Kesintisiz sürükleyici eğlenceyi deneyimleyin
Cihazı sadece 42 dakikada** %0'dan %100'e şarj edebilen 67W Turbo Şarj özelliğine sahip ilk POCO telefonu olan POCO X3 GT, en zorlu içeriklere dayanacak ve tepki verecek şekilde tasarlanmıştır. Yüksek kapasiteli 5000mAh (tip) pili sayesinde kullanıcılar tüm gün boyunca güçlerini koruyor. Üst düzey 120Hz ekran yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip üst düzey ekranı, POCO X3 GT'yi son derece duyarlı hale getiriyor ve kullanıcılar hiçbir ritmi kaçırmıyor. 30-120Hz arasında çalışan DynamicSwitch***, her bir içeriğin ihtiyaçlarını karşılamak için yenileme hızını akıllı bir şekilde ayarlayarak güç tüketimini büyük ölçüde optimize ediyor.
Yüksek sıcaklıklarda dahi güvenilir performans gösterdiği test edilen POCO X3 GT'nin POCO X serisi telefonlarda ilk defa kullanılan Corning® Gorilla® Glass Victus™ ekranı düşmelere ve çizilmelere karşı koruma sağlıyor.
POCO X3 GT, kullanıcı deneyimini geliştirmek için her titreşimde daha iyi bir dokunsal deneyim sağlamak üzere çok işlevli NFC**** ve üst düzey X eksenli doğrusal motor gibi kullanıcıların günden güne keyif alacakları pratik özelliklerle birlikte geliyor.
64MP Üçlü Kamera kurulumuyla çektiğiniz nefes kesici görüntüleri oynatın
En son teknolojik yenilikleri bir araya getiren POCO X3 GT, 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş kamerası ve 2MP makro kameradan oluşan çok yönlü 64MP üçlü kamera kurulumuyla öne çıkıyor. Bu üst düzey kurulumla Pro Time-Lapse çekimleri yapılabiliyor, AI Shutters ile çekilen bir dizi fotoğraf arasından en iyileri seçilebiliyor ve gelişmiş video kayıt araçlarıyla profesyonel video blog üreticilerine rakip olacak profesyonel videolar çekilebiliyor. Gerçek zamanlı bokeh video, hem ön hem arka kamerada HDR video kaydı ile çok çeşitli renkleri ve derinliği yakalayabiliyor. Telefon aynı zamanda 8 sinematik film filtresi ve 5 vlog şablonuna sahip.
Kullanıcıların en sevdikleri eğlence içeriklerini görüntülerken ve dinlerken gerçekçi stereo ses ile büyülenecekleri POCO X3 GT, Dolby Atmos® onaylı üst düzey özelliklere sahip çift hoparlörü ile sürükleyici bir görsel-işitsel deneyim sunuyor.
Üç premium renkle tarzınızla fark yaratın
POCO X3 GT, daha iyi birinci sınıf bir görünüm için yeniden tasarlandı. Yalnızca 193 gram ağırlığı ve 8,9 mm kalınlığa sahip hafif tasarımı ve yuvarlatılmış kenarlarıyla rahat bir tutuş sunuyor. POCO X3 GT, klasik parlak yüzeyiyle Tan Siyahı ve çağdaş tasarımıyla kişiliği öne çıkaran Bulut Beyazı ve Dalga Mavisi olmak üzere üç farklı renkle geliyor.
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