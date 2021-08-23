BioNTech'in COVID-19 Aşısından Bir İlk Daha: Tam Kullanım Onayı Çıktı

Ülkemizde de kullanılan BioNTech COVID-19 aşısı, ABD'de tam kullanım onayı alarak bir ilke imza attı. Peki bu karar ne anlama geliyor?