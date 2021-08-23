BioNTech'in COVID-19 Aşısından Bir İlk Daha: Tam Kullanım Onayı Çıktı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısına tam onay verdiklerini duyurdu. İlk olarak Washington Post tarafından bildirilen duyuru, Pfizer-BioNTech aşısını FDA'dan tam onay alan ilk aşı yapmış oluyor.
Bu onay, aşının 16 yaş ve üstü kişilerde kullanımını kapsıyor. FDA'ya göre aşı, 12 ila 15 yaşları arasındakiler ve ek bir aşı dozu arayan bağışıklığı baskılanmış kişiler için acil kullanım izni altında kalmaya devam ediyor.
FDA'nın aşıyı onaylaması, COVID-19 salgınıyla savaşmaya devam eden Dünya'da bir kilometre taşı olarak kabul edilebilir. FDA tarafından yapılan açıklamada şunlar söyleniyor: "Milyonlarca insan COVID-19 aşılarını güvenli bir şekilde almış olsa da, bazıları için bir aşının FDA onayının şimdi aşı olmak için ek güven sağlayacağının farkındayız. Bugünkü dönüm noktası, bizi ABD'deki pandeminin gidişatını değiştirmeye bir adım daha yaklaştırıyor."
Pfizer ve BioNTech yetkilileri, Mayıs ayında tam onay alma sürecini başlatmıştı. Yetkililer bugün yaptığı açıklamada, ilacın artık Comirnaty markası altında pazarlanacağını söylediler.
ABD'de Aralık 2020'den bu yana acil kullanım izniyle mevcut olan iki dozlu mRNA aşısı, Hastalık Kontrol Merkezlerinden alınan verilere göre şimdiye kadar ABD genelinde 92 milyondan fazla insanı tam olarak aşılamak için kullanıldı.
Pfizer CEO'su Albert Bourla ise, "Aşı, hayatları korumaya yardımcı olmak için sahip olduğumuz en iyi araç olmaya devam ettiğinden, bu onayın aşımıza olan güveni artırmaya yardımcı olacağını umuyorum" dedi.
The New York Times'a göre, Pfizer-BioNTech aşısının tam onayı daha fazla kamu ve özel kuruluşun COVID-19 aşısını zorunlu kılmasına izin vermesini sağlayacak.
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