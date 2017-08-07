Yeni Sızan Fotoğraf, Galaxy Note 8'in Pilini Gösteriyor
Samsung'un yeni amiral gemisinin pili de sızdı! İşte Galaxy Note 8 ile gelecek olan pil ve kapasitesi...
Samsung'un yeni telefonu Galaxy Note 8 bu ay açıklanacak olmasına rağmen, cihazın bir çok donanımsal özelliği sızdı bile. Bu haftanın başlarında Evan Blass, telefonun tüm özelliklerini gösteren bir rapor paylaşmıştı. Şimdi ise, yeni sızan bir fotoğraf, phablet'in pil kapasiyesini ortaya çıkarıyor.
SlashLeaks tarafından paylaşılan fotoğrafa göre Galaxy Note 8'in nispeten küçük de olsa kapasitesi 3,300mAh olan bir pile sahip. Bu kapasite, S7 Edge'in 3,600mAh ve Galaxy Note 7'nin 3,500mAh pillerinden oldukça geride. Hayal kırıklığına sebep olacak pilin bu kapasitesi, büyük ekranlı phablet için nasıl yeterli olacak göreceğiz.
Söylentilere göre Galaxy Note 8, 6.3-inç Infinity Display ile sevk edilecek. Telefon, Galaxy S8+'tan çok büyük olmasa da, S Pen'in cihaz içinde yer kaplayacağını da hatırlatalım.
Sizce 3,300mAh pil kapasitesi, Galaxy Note 8 için yeterli olacak mı? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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