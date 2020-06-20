Yeni sosyal medya mecrası "Keen" nedir? Peki Google Keen nasıl indirilir?

Google, yeni sosyal medya platformu "Keen"i yayınladı. Pinterest'e benzerliği ile dikkat çeken uygulama, kullanıcılarına ilgi alanlarıyla ilgili içeriklere ulaşma imkanı sağlıyor. Peki Google Keen nasıl indirilir?