Yeni sosyal medya mecrası "Keen" nedir? Peki Google Keen nasıl indirilir?

Google, yeni sosyal medya platformu "Keen"i yayınladı. Pinterest'e benzerliği ile dikkat çeken uygulama, kullanıcılarına ilgi alanlarıyla ilgili içeriklere ulaşma imkanı sağlıyor. Peki Google Keen nasıl indirilir?

Google'ın yeni platformu "Keen" yayında! Peki Google Keen nasıl indirilir?

Google, girişimlerine bir yenisini daha ekledi. "Keen" isminde yeni bir sosyal medya platformu Pinterest'e benzetildi. İnternet tarayıcıları ya da Android uygulaması olarak erişilebilen Keen, ilginizi çeken şeylerle ilgili hem bilgi sahibi olabileceğiniz hem de bunları sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz bir platform.

Google Keen'in Pinterest'e göre farkı ise yapay zekadan yararlanıyor olması. Böylece yapay zeka Google tarafından ilk kez bir sosyal ağda bu kadar etkili bir şekilde kullanılıyor.

Google'a göre Keen'den yemek tariflerinden fotoğrafçılığa kadar geniş yelpazede bilgiler yer alacak ve kullanıcılar bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek. Peki Google Keen nasıl indirilir?

İŞTE GOOGLE KEEN'İN TANITIM VİDEOSU


Keen - Connect, curate and expand your favorite things.Keen - Connect, curate and expand your favorite things.
Keen is a new experiment from Area120 that helps you curate, collaborate and expand every interest. Home: staykeen.com Android Link: play.google.com/store/apps/details?id=com.area120.keen


GOOGLE KEEN NASIL İNDİRİLİR?

Google Keen indirmesi yapabilmek için şimdilik Android bir cihaz sahibi olmanız gerekiyor. Ancak Keen'i tarayıcı üzerinden de kullanabilisiniz. Bunun için Keen'in resmi sitesine gitmeniz gerekiyor. Kullanım dili şimdilik İngilizce olan Google'ın yeni uygulamasını önümüzdeki dönemde daha da geliştirilecek.

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