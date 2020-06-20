WhatsApp karanlık moda renk seçeneği geliyor!

WhatsApp karanlık mod özelliğine renk seçenekleri eklenecek. Beta sürümünde test halinde olan renk seçenekleri artacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

WhatsApp Karanlık Mod Renklenecek

WhatsApp, karanlık mod için yeni bir özellik geliyor. Daha önce uzun süre beklenen karanlık modda, renk seçeneği olacak.

Daha önce WhatsApp'ın iOS cihazlar üzerinde yeni bir özelliğe daha kavuşacağı öğrenilmişti. WhatsApp, karanlık mod renk seçeneği için çalışma içinde. Mesajlaşma sırasında göz sağlığını korumak ve pil tasarrufu sağlamak amacıyla getirilen karanlık mod özelliğine gelecek olan yenilik WhatsApp Beta'da ortaya çıktı.

Karanlık Moda Gelen Renk Seçeneği Yeniliği

Yeni renk seçeneği şuan kullanılan renklere çok benziyor ama bu renk biraz daha koyu hale getirilebiliyor.

Yani şu anda karanlık modda WhatsApp, koyu yeşil renk gönderilen mesajlar için ve koyu gri renk gelen mesajlar için kullanılıyor. Yeni özellikte gelen mesaj renginin aynı olduğu, gönderilen mesaj renginin biraz daha açık yeşil olduğu görülüyor.

Bunun test amaçlı yapılmış olması da olası. Renk seçenekleri çoğalabilir. Yeni özelliğin ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

renk

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