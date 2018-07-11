Yeni Surface Mobile Mouse Tanıtıldı

Microsoft, yeni Surface Go tableti ile birlikte, yeni Surface Mobile Mouse'u da tanıttı!

Yeni Surface Mobile Mouse Tanıtıldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Huawei P20 Pro ile fotoğrafı yeniden keşfedin!
Audi yeni bir teknoloji ortaklığı daha duyurdu
TV+ ile Bomontiada'da Sinemaya Davetlisiniz
Xiaomi Mi MIX 2S Türkiye'de! İşte Özellikleri!
Opera, Ethereum Cüzdanlı Tarayıcıyı Test Ediyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir