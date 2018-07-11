Yeni Surface Mobile Mouse Tanıtıldı
Microsoft, yeni Surface Go tableti ile birlikte, yeni Surface Mobile Mouse'u da tanıttı!
Microsoft'un Surface Go tabletini tanıttığı etkinlikte, gölgede kalan bir yeni ürün daha vardı. Fare konusunda zaten uzman olan Microsoft, şimdi de Surface Mobile Mouse'u sahneye çıkarttı.
İki adet AAA pil ile birlikte sadece 78 gram olan Surface Mobile Mouse, 4 tuş ve bir de metal tekerlek ile geliyor. Bluetooth 4.2 Low Energy desteği, farenin bağlantı için bir USB adaptörüne ihtiyaç duymamasını sağlıyor. BlueTrack teknolojisi ise, farenin neredeyse tüm zeminlerde sorunsuz çalışmasını sağlıyor.
Hem sağ el, hem de sol el kullananlar için tasarlanan Surface Mobie Mouse, üç farklı renk seçeneği ile, bugün piyasaya sürülecek. Fiyatı ise, 34.99 dolar olarak açıklanmış durumda.
Cem Sinanoğlu
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