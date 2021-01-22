Yeni Volkswagen Caddy fiyatı ne kadar? Türkiye fiyatları belli oldu

Volkswagen ticari aracın en sevilen modellerinden Volkswagen Caddy'nin beşinci nesli, Ocak ayının son haftası Türkiye pazarında satışa sunuluyor. Volkswagen Caddy'nin Türkiye fiyatları belli oldu. Peki Yeni Volkswagen Caddy fiyatı ne kadar?