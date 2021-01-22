Yeni Volkswagen Caddy fiyatı ne kadar? Türkiye fiyatları belli oldu

Alman otomobil devi Volkswagen'in ticari araç segmentindeki en önemli modellerinden biri olan Caddy Ocak ayının son haftasında satışa sunulacak. Volkswagen Caddy'nin Türkiye fiyatları da belli oldu. Yeni araç ülkemizde Impression, Life ve Style donanım seçenekleriyle satın alınabiliyor.
Yeni Volkswagen Caddy, dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip Dijital Gösterge Paneli 'Innovision Cockpit' ve genişletilmiş iç mekanıyla, konfor seviyesini en yüksek noktaya taşıyor.
120 beygirlik motoru ve 320Nm tork devrine sahip olacak Volkswagen Caddy, yakıt konusunda da ortalama 6,6 litrelik tüketimi ile dikkat çekiyor.
MQB platformun getirdiği yeni dış özelliklerden bazıları sırasıyla; 'Style' versiyonda standart olarak sunulan elektrik destekli bagaj kapağı, park assist, opsiyonel olarak sunulan 1,4 m2 en geniş cam alanına sahip panoramik cam tavan, 17 inç çaplı alüminyum alaşımlı jantlar ve yeni LED ön farlar / LED stop lambaları.
YENİ VOLKSWAGEN CADDY FİYATI NE KADAR?
- Yeni Caddy'nin 'Impression' modeli 224 bin 900 TL'den,
- 'Life' modeli 241 bin 900 TL'den,
- 'Style' donanım seviyesindeki modeli ise 279 bin 900 TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla satın alınabiliyor.
- Caddy'nin 'Cargo' versiyonu ise 172 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Yeni Caddy ile birlikte ilk kez sunulmaya başlanan Panoramik Cam Tavan (opsiyonel) ise lansmana özel fiyat avantajıyla 15 bin TL yerine 10 bin TL'ye satışa sunuluyor.
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