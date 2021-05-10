Yeni Windows 10 Güncellemesi, Aygıt Yöneticisine Büyük Yenilikler Getiriyor

Windows 10 Aygıt Yöneticisine gelmesi beklenen güncelleme, aygıt sürücülerini görüntülemeyi ve yönetmeyi kolaylaştıracak çok kullanışlı bir yenilik getiriyor.