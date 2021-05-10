Yeni Windows 10 Güncellemesi, Aygıt Yöneticisine Büyük Yenilikler Getiriyor

Geliştirme kanalındaki en son Windows 10 Insider Preview sürümündeki Aygıt Yöneticisi, artık aygıt ve sürücü bilgilerini birden çok görünümle destekliyor. Çoklu görünüm seçeneği sayesinde kullanıcılar Aygıt Yöneticisindeki bilgileri farklı şekillerde görebiliyor ve bir aygıt sürücüsünü kullanan cihazları listeleyerek isterlerse bu sürücüyü silebiliyorlar.
Aygıt Yöneticisi şu anda bir aygıtı kaldırırken, diğer aygıtların bu sürücüyü kullanması durumunda işletim sisteminin kaldırma işlemini yapamayacağı konusunda uyarıyor. Bu problemi gidermek için kullanıcılar artık "Sürücüye göre cihazlar" görünümüne geçerek o sürücüyü kullanan cihazların listesini görebiliyorlar. Böylece, sorun çıkartma potansiyeli olan cihazları görmek ve onları ayrı ayrı sistemden kaldırmak mümkün oluyor.
Bu yeni özelliğin, 2021 Sonbaharında gelmesi planlanan Windows 10 Sun Valley güncellemesinde olacağı düşünülüyor.
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