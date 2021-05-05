Apple'ın Katlanabilir iPhone'u Ne Zaman Gelecek; Nasıl Olacak?

Apple'ın bir katlanabilir iPhone yapıp yapmayacağı yılan hikayesine dönse de, muhtemel katlanabilir iPhone için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni iddia ise, 2023 yılında çıkacağı söylenen katlanabilir iPhone'da gümüş nanotel ekran kullanılacağını söylüyor.