Apple'ın Katlanabilir iPhone'u Ne Zaman Gelecek; Nasıl Olacak?

Katlanabilir akıllı telefonlar çeşitlilik kazanırken şu an bu pazarda Samsung ve Huawei başı çekiyor. Her 2 teknoloji devinin de bu kategoride birden çok akıllı telefonu yer alırken, yeni modelleri de yolda. Apple'ın ise katlanabilir bir akıllı telefon üretip üretmeyeceği gizemini koruyor. Ama gelen iddia ve sızıntılara bakılırsa, katlanabilir bir iPhone görmek için çok da fazla beklemeyeceğiz. Peki, Apple'ın katlanabilir telefonu ne zaman gelecek?
Apple için "katlanabilir akıllı telefon" konusu da yılan hikayesine dönmeye başladı desek yeridir. Rakipleri ilk modellerini piyasaya sürmeye başladığından bu yana hakkında sızıntılar çıkan Apple markalı bir katlanabilir telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı halen netlik kazanmış değil. Ancak tahminler sürüyor.
Apple'ın katlanabilir telefonu için yeni tarih iddiası ise 2023. Şirketin, 2023 yılında ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceği iddiası ise MacRumors'a ait. Öte yandan Apple'ın 8 inç boyutunda QHD+ katlanabilir bir iPhone'u piyasaya süreceği de söylenenler arasında.
Söylenenlere göre Apple'ın bu denli gecikmesinin sebebi ise teknoloji geliştirmek istemesi. Gümüş nanotel dokunmatik ekran kullanılacağı söylenen katlanabilir iPhone ile böylece Apple uzun vadeli rekabet avantajı kazanmak istiyor. O nedenle bu telefonu görmek isteyenler bir süre daha bekleyecek.
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