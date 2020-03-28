Yeni Windows 10 Güncellemesi, Yeni Bir Sorun

Bir Windows 10 güncellemesinde daha sorun çıktı, neyse ki bu seferki güncelleme "isteğe bağlı" olduğundan çok kişiyi etkilemeyecek.

Windows 10 Güncellemesinde Yeni Sorun

Sorunlu güncellemelerden kurtulamayan Windows 10'un yeni bir sorunlu güncellemesi daha oldu. Bazı kullanıcılar güncellemeyi yükleyemezken bazıları, sistemlerinin kilitlendiğine şahit oldu.

Söz konusu güncelleme, isteğe bağlı ve Corona virüsü nedeniyle yakında geri çekilecek olan KB4541335. Sorundan şikayet edenlerin, Windows 10 Mayıs 2019 ve Kasım 2019 güncellemeleri üzerine bu yeni güncellemeyi yükleyenler arasında olduğu anlaşılıyor. Bazı Reddit kullanıcıları yükleme sorunlarıyla karşılaşırken, güncellemeyi başarıyla yükleyenlerin bazı durumlarda sorun yaşadığı gözleniyor. Bir kullanıcı, tüm oyunlarda "berbat bir gecikme" yaşadığını, KB4541335'i sistemden kaldırarak sorunu çözdüğünü söylüyor.

KB4541335, birkaç küçük sorunu onarırken, bazı kullanıcıların ilgisini çekebilecek birkaç onarım da içeriyor. Bunlar arasında bazı durumlarda uygulanmaların kapanmasına yol açan bir hata ve Your Phone uygulamasında bazı cihazlarda "Mute" düğmesinin çalışmaması var.

İsteğe bağlı bir güncelleme olduğundan, KB4541335'i yüklemek zorunda değilsiniz. Bu yüzden her şeyi olduğu gibi bırakıp, (gereğinden fazla iyimser olsa da) Microsoft'un sorunları çözmesini bekleyebilirsiniz.

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