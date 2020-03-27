Chrome'un Güç Tüketim Sorunu, Böyle İyileşebilir

Popüler web tarayıcısı Chrome'un son yıllarda belirginleşen en önemli dezavantajı, sistem kaynaklarını acımasızca tüketebilmesi. Tarayıcının bellek tüketim "sorunu" belki yakın bir gelecekte ortadan kalkmayacak ancak Intel'in Chrome'un güç tüketimini azaltacak planları var.
Bir Intel mühendisi, Chromium bug izleme sitesindeki bir mesajlaşma sırasında Chrome'un HDR içeriği için işlemcideki RGB10 kaplama desteğini kullanabileceğini, bu sayede güç tüketimini azaltabileceğini söyledi. Chromium sadece Chrome'un değil birçok web tarayıcısının temelini oluşturduğundan, bir değişikliğin yapılması birçok tarayıcıyı etkileyecek. Bununla birlikte bu değişlik yapılmadan önce geliştiricilerin birçok şeyi gözden geçirmesi gerekiyor. Her şey yolundaysa, sadece bazı Intel işlemciler güç tasarrufundan faydalanabilecek.
Richard adıyla tanınan Intel mühendisi Chromium bug-tracker sayfasındaki gönderisinde "Intel platformları Ice Lake'ten beri HDR içeriğini kaplama üzerinden RGB10 biçimiyle sunabiliyor. Bu işlevi etkinleştirerek Ice Lake ve üzeri cihazlarda daha iyi bir güç performansı sağlayabilirsiniz," dedi.
RGB10, sadece onuncu nesil Ice Lake yongaları ve sonraki işlemcilerde destekleniyor. Ice Lake yaygın bir işlemci olsa da, daha eski Intel işlemcileri kullananların ve dolayısıyla geliştirmeden bir fayda elde etmeyeceklerin sayısı çok fazla. Yeniliğin ne zaman geleceği, hatta gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil. Gelecekse bile, bunu çok yakında olmasını beklemeyin çünkü Google, Corona virüsü salgını nedeniyle Chrome'un yeni sürümünü bir süre yayınlamayacağını söylemişti. Bu yüzden önce salgının durdurulmasını beklememiz gerekecek gibi görünüyor.
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