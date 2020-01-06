Yeni Withings ile Sürekli Tarama!

Withings, yeni hibrit akıllı saati Withings ScanWatch'u CES 2020'de tanıttı. Saat biraz pahalı da olsa, uyku sorunlarını veya kalplerini sürekli olarak takip edecek bir giyilebilir arayanlar için oldukça iyi bir alternatif olabilir.
ScanWatch genel anlamda diğer Withings hibrit akıllı saatleri gibi gözüküyor ve analog kollarıyla saatlerin klasik görüntüsünü taşıyor. Geçtiğimiz yılın üst seviye Withings Steel HR'ında olduğu gibi, yeni model kalp ve uyku verisini göstermek için dairesel bir dijital ekrana sahip. Withings Move ECG'de olduğu gibi, bir komutla kalp aritmilerini kontrol etmek için ECG kalp okumaları yapabiliyor.
Ancak daha önceki Withings giyilebilirlerinin aksine ScanWatch, PPG sensörü sayesinde pasif bir şekilde kalp atışı düzensizliklerini tarayabiliyor. Eğer herhangi bir düzensizlik fark ederse de giyen kişiyi uygun bir ECG okuması yapılma tavsiyesiyle bilgilendiriyor.
Withings'in tipik uyku taramasını bir sonraki seviyeye çıkartan diğer büyük özellik ise uyku apnesi taramasının yapılması. Bir SpO2 sensörü oksijen doygunluğu seviyelerini ölçüyor ve yeterli olup olmadıklarını takip ediyor. Yeterli olmama durumunda da zamanlarını bildiriyor.
Tabii ki ScanWatch, Withings'in diğer hibrit akıllı saatlerindeki gibi aktivite verilerini direkt olarak kullanıcının telefonuna göndererek fitness takibi görevlerini de gerçekleştiriyor. Her ne kadar tahmini 30 günlük pil süresi diğer Withings hibrit akıllı saatlerinin yaklaşık bir yıllık ömürlerine pek yaklaşamasa da, yine de bu bir aylık sürenin diğer çoğu tipik giyilebilirden çok daha uzun olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Bütün bu özelliklerin yanı sıra paslanmaz çelik kasa ve cam yüzü, neredeyse Apple Watch 4 gibi diğer ECG taraması yapan akıllı saatlere yakın bir ücrete bedel oluyor. Daha küçük olan 38mm modeli 249 dolar fiyatına sahipken, daha büyük olan 42mm modeli 299 dolar fiyat etiketine sahip.
Dijital yerine analog saat yüzüne sahip olarak ve tüm kompleks veriyi direkt olarak akıllı telefonda göstermeyi tercih ederek fiyatlarını düşük tutan daha önceki Withings cihazlarından daha pahalı olsa da, saatin şu ana kadar sunulan en "süslü" Withings olduğu söylenebilir.
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