Yerli otomobil TOGG'la ilgili yeni gelişme! Bakan Dönmez açıkladı!

Yerli otomobille ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." dedi...

Yerli otomobil TOGG'la ilgili yeni gelişme! Şarj altyapısı hazır olacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kritik gelişmeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu.

"TOGG BANTTAN İNMEDEN ŞARJ ALTYAPISINA DAİR ÇALIŞMALARIMIZI BÜYÜK ORANDA TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Dönmez, TOGG modellerini satın alacak kişilerin şarj sorunu yaşamayacaklarının müjdesini verdi. Dönmez, "Ulaştırmada ise referans senaryo yerine alternatif senaryo sonuçlarını tercih ettiğimi de söyleyebilirim. Özellikle yerli otomobille birlikte şarj altyapısının oluşturulmasına yönelik ilgili Bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızda bu konuda farklı senaryolar üzerine çalıştık. İnşallah TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız" diye konuştu.

TOGG NE ZAMAN BANTTAN İNECEK?

Temmuz ayında temeli atılan fabrikanın 18 ayda tamamlanması; aracın 2022 yılının son çeyreğinde banttan inmesi hedefleniyor. 15 yılda 22 milyarlık yatırımla senede 175 bin adetlik kapasiteye ulaşılması; 2030'a kadar 1 milyon araç üretilip sunulmuş olması amaçlıyor.

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