Yerli otomobil TOGG'la ilgili yeni gelişme! Bakan Dönmez açıkladı!

Yerli otomobille ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." dedi...