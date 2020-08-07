Yerli otomobilin ismi TOGG olacak! TOGG CEO'su Gürcan Karakaş duyurdu

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin markasını duyurdu. Karakaş, marka beğeni endeksi çalışmaları sonucu yerli otomobilin marka isminin TOGG olacağını ifade etti.
TOGG Açılımı Nedir?
TOGG açılımı, Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu.
Yerli Otomobil Fabrikası Ne Zaman Tamamlanacak?
Yerli otomobil uzun zamandır beklenen bir çalışmaydı ve geçtiğimiz günlerde fabrikanın inşasının 18 ay süreceği Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. Ayrıca yerli otomobil seri üretim aracının banttan inişinin 2022'nin dördüncü çeyreğinde gerçekleşeceği öğrenilmişti.
Yerli Otomobilin İsmi Belli Oldu mu?
Yerli otomobilin markasının ne olacağı ise merak konusuydu. Yerli otomobili geliştiren ekibe Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ismi verilmişti. Bu isim, TOGG olarak kısaltılmıştı.
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, marka beğeni endeksi çalışmasının tamamlandığını ve TOGG isminin beğenilme oranının yüzde 73 olduğunu söyledi.Buna göre herhangi bir değişiklik olmazsa, yerli otomobil TOGG ismini alacak.
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