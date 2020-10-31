Yetersiz Siber Güvenliğin Faturası Çok Ağır Oluyor

Her gün dünyanın dört bir yanında iki binin üzerinde siber saldırı gerçekleşiyor. Hedef alınan sistemde bir açık bulunması durumunda yıkıcı ve maliyetli sonuçlar da beraberinde geliyor.