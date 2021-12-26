Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması Belli Oldu

Dünyanın adımları bağışa dönüştüren ilk sağlık uygulaması Help Steps, 9. Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde 'En İyi Yerli Mobil Uygulama' seçildi. 2 yılda 1.4 milyon kullanıcıya ulaşan Help Steps'in hedefi tüm dünyada 50 milyon kişiye ulaşmak.