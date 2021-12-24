Kötü Amaçlı Dosya Sayısında 2021 Rekoru!

2021'de Kaspersky'nin algılama sistemleri günde 380 bin kötü amaçlı yeni dosya keşfetti. Bu 2020'ye kıyasla %5,7'lik artışa işaret ediyor. Bu büyüme, diğer faktörlerin yanı sıra dünya çapında kullanılan cihaz sayısındaki sürekli artışla da bağlantılı. Sonuçlar Kaspersky Güvenlik Bülteni: Yılın İstatistikleri Raporu içinde yer aldı.
Kaspersky tehdit algılama sistemleri, geçtiğimiz 12 ayda günlük ortalama 380 bin yeni kötü amaçlı dosya keşfetti. Bu bir önceki yıla göre 20 binlik büyümeye karşılık geliyor. Geleneksel olarak çoğu tehdit (%91), Windows işletim sistemlerine özgü bir dosya biçimi olan WindowsPE dosyaları aracılığıyla gerçekleşti. Ancak 2021'de siber suçlular Linux işletim sistemiyle ilişkili tehditleri her zamankinden daha aktif bir şekilde yaymaya başladı. Tespit edilen Linux kötü amaçlı yazılımlarının ve istenmeyen yazılımların sayısı %57 arttı.
Kaspersky sistemleri tarafından tespit edilen tehditlerin yarısından fazlası (%54) sınıflandırılmamış Truva atlarından oluşuyordu. Birçok tehdit türünün hacminde 2021'de 2020'ye kıyasla bir azalma gözlenirken, Truva atı indiriciler 2020'ye kıyasla %2,24 arttı. Bu tür kötü amaçlı yazılımlar özellikle tehlikeli, çünkü bu programlar kurbanın cihazına daha karmaşık kötü amaçlı yazılımlar göndermek için tasarlandı. Ayrıca tespit edilen solucan sayısında (%117,5) gözle görülür bir artış oldu ve payları %9'a ulaştı. Bu programlar sistemi ihlal ettikten sonra kendi kendini çoğaltabiliyor ve bağımsız olarak yayılabiliyor. Son olarak virüsler %27 büyümeyle paylarını %10'a çıkardı.
Dijital okuryazarlığı geliştirmenin ve güvenlik çözümlerini güncel tutmanın kullanıcılar için son derece önemli olduğunu söyleyen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Denis Staforkin, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl boyunca önceki yıla kıyasla günde 20 bin daha fazla kötü amaçlı dosya keşfettik. Bu beklenmedik bir durum değil. Uzaktan çalışmanın dünya genelinde benimsenmesi nedeniyle çevrimiçi etkinlik hala zirvede. Çevrimiçi operasyonlara geçiş dünya çapında daha fazla cihazın kullanıldığı anlamına da geliyor. Bu, daha geniş bir saldırı yüzeyine ve tehditlere daha fazla maruz kalmaya yol açıyor."
Yılın İstatistikleri Raporu, siber güvenlik dünyasındaki önemli değişimlere ilişkin yıllık bir dizi tahmin ve analitik rapor olan Kaspersky Güvenlik Bülteni'nin (KSB) bir parçası. Diğer KSB bölümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.
Kaspersky, güvende kalmak isteyen kullanıcılara aşağıdakileri öneriyor:
- Güvenilmeyen kaynaklardan uygulama indirmeyin ve kurmayın.
- Bilinmeyen kaynaklardan veya şüpheli çevrimiçi reklamlardan gelen bağlantılara tıklamayın.
- Küçük ve büyük harfler, sayılar ve noktalama işaretlerinin karışımını içeren güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmanın yanı sıra iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.
- Her zaman güncellemeleri yükleyin. Bazıları kritik güvenlik sorunu düzeltmeleri içerebilir.
- Ofis veya siber güvenlik yazılımı için güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılmasını isteyen mesajları yok sayın.
- Kaspersky Internet Security veya Kaspersky Security Cloud gibi sisteminize ve cihazlarınıza uygun sağlam bir güvenlik çözümü kullanın. Bunlar hangi sitelerin açık olmaması gerektiğini söyleyecek ve sizi kötü amaçlı yazılımlardan koruyacaktır.
Kaspersky, güvende kalmak isteyen kuruluşlara aşağıdakileri öneriyor:
- Saldırganların güvenlik açıklarından yararlanarak ağınıza sızmasını önlemek için kullandığınız tüm cihazlarda yazılımlarınızı her zaman güncel tutun.
- Kurumsal hizmetlere erişmek için güçlü parolalar kullanmayı alışkanlık haline getirin. Uzak hizmetlere erişim için çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.
- Bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı etkili koruma için davranış tabanlı algılama ve anomali kontrolü yetenekleriyle donatılmış Kaspersky Endpoint Security for Business gibi kanıtlanmış bir uç nokta güvenlik çözümünü tercih edin.
- Etkili uç nokta koruması, tehdit algılama ve yanıt ürünlerine yönelik özel bir set kullanarak yeni ve gözden kaçabilecek tehditleri bile zamanında tespit edip düzeltebilirsiniz. Kaspersky Optimum Framework, EDR ve MDR ile güçlendirilmiş temel uç nokta koruma setini içerir.
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