YKS tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonucu sonuc.osym.gov.tr'de

YKS tercih sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçları 2020, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğreniliyor. YKS tercih sonucu öğrenme ekranı içeriğimizde yer alıyor.

YKS tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonucu sonuc.osym.gov.tr'de

YKS tercih sonuçları için beklenen haber geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ösym sonuç sayfasında ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilirler.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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