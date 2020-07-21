Yok artık: Jeff Bezos bir günde 13 milyar dolar kazandı!

Amazon.com hisseleri, Aralık 2018'den bu yana, web alışveriş trendlerinin de artışına paralel olarak artıyordu. Hafta başında tek günde artış %7,9'u buldu. Bu artış, Amazon'un 56 yaşındaki kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Bezos'un, servetinin 2020'de 74 milyar dolar artarak 189,3 milyar dolara yükselmesine neden oldu. Tüm bunların ABD'nin Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik gerilemeyi yaşadığı bir dönemde gerçekleşiyor olması da ilgi çekici. Bezos'un kişisel serveti şu anda Exxon Mobil Corp., Nike Inc. ve McDonald's Corp gibi devlerin piyasa değerinden bile daha fazla.
Bezos bu yükselişte yalnız değil elbette. Dijital dünyanın diğer devleri de arkasında ilerliyor. Facebook Inc. İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, sosyal ağda reklam boykotu yapan markalara rağmen bu yıl servetine yaklaşık 15 milyar dolar ekledi.
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