Yorumunu Yap, LG InstaView Buzdolabı Kazan!

LG'nin ikonik buzdolabı LG InstaView, kazandırmaya devam ediyor. LG Türkiye'nin Facebook, Youtube ve Instagram hesaplarını takip edip Zach King'in videosuna yorum yapan kullanıcılar LG InstaView buzdolabı kazanma şansına sahip olacaklar. Kampanyaya katılanlar, LG InstaView Buzdolabı'nın yanı sıra onlarca farklı hediye kazanma şansı da elde edecekler. İşte kampanyaya katılmak için bilmeniz gerekenler!