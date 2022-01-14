YouTube'da 10 milyar İzlenme Sayısına Ulaşan İlk Video, Baby Shark Oldu!

Geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın bile tweet'lerine konu olan Baby Shark Dance videosu, YouTube'da 10 milyar izlenme sayısına ulaşan ilk video olarak tarihe geçti.

YouTube'da 10 milyar Diyen İlk Video: Baby Shark

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