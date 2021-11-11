YouTube'da Yeni Bir Dönem Başlıyor; "Beğenmeme" Sayısı Gizleniyor!

YouTube, bugünden itibaren bir videonun aldığı "beğenmeme sayısını" açıklamayı bırakacağını duyurdu. Şirket, bu değişikliğin amacının daha küçük içerik sağlayıcıların eserlerinin kötülenmek için bilerek beğenmeme bombardımanına uğranmasını engellemek olduğunu belirtti. Ayrıca, YouTube'un içerik oluşturucuların başarılı olma fırsatına sahip oldukları ve kendilerini ifade etmek için kendilerini güvende hissettikleri kapsayıcı ve saygılı bir ortam olmayı tercih ettiğinin de altı çizildi.
İçerik oluşturucular, içeriklerinin nasıl tepki aldığını görmek isterlerse, YouTube Studio'da beğenmeme sayılarının sayısını yine de görebilecekler. Bu, içerik oluşturucunun geri bildirimi özel olarak almasına ve buna göre hareket etmesine olanak tanıyor.
İçerik oluşturucular, izleyicilerin görüşlerini anlamak ve gerekirse buna göre ayarlamak için beğeni ve beğenmeme geri bildirimlerine güveniyorlar. Sorun, beğenmeme sisteminin, herhangi bir anlamlı geri bildirim sağlamadan içerik oluşturucuları taciz etmek ve kötüye kullanmak için bir araç haline gelmesi ve YouTube, yeni adımıyla bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor.
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