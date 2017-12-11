YouTube Algoritmaları İçin Google'dan Destek!
YouTube, son zamanlarda giderek artan eleştirilere kulak verdi; alacağı yeni önlemleri açıkladı!
YouTube'un son zamanlarda rahatsız edici kanallar ve aile-dostu taklidi yapan videolar ile yoğun bir dönem geçirmekte olduğu kesin. YouTube lideri Susan Wojcicki, "aşırı" içeriklere karşı nasl mücadele verdiklerinin detaylandırdı. Wojcicki, firmanın platformda çocuk güvenliğini ve öfke konuşmalarını belirlemeyi geliştirmek için algoritmalarını eğitmeye başladığını söylüyor. Ancak algoritmalara hangi videoların kaldırılması ve hangilerinin kalması gerektiğini öğretmek için daha fazla insanın yardımına ihtiyaç var. Bu yüzden de Google'dan 10.000'e kadar kişi, içerikleri incelemek ile görevlendirecek.
YouTube, makine öğrenimi algoritmalarının, gerekli geliştirmelerin ardından, aşırı içeriklerin %70'ini ilk sekiz saat içerisinde kaldırmaya yardımcı olacağını söylüyor. Bu algoritmaları diğer tür videolar için de eğiterek, platform bu videoları şu andakinden çok daha hızlı bir şekilde kaldırabilecek.
YouTube, 10.000 Google çalışanının yardımını almanın yanı sıra, aynı zamanda hangi kanalların reklamlar için uygun olduğu konusunda da daha katı kriterlere sahip olacak. Şu anda içerik yaratıcılarının reklam gelirlerinden faydalanmaları için en az 10.000 izleyiciye sahip olmaları gerekiyor ancak anlaşılana göre platform, "reklamların olmaları gerektiği yerde bulunduklarından emin olmak için" kanalları ve videoları inceleyen ekibini de genişletmeyi planlıyor.
Son olarak YouTube, çok daha fazla şeffaflık sözü de vermeyi ihmal etmiyor. 2018 yılından itibaren aldığı uyarılar hakkında verileri içeren raporlar yayınlamaya başlayacak ve şartlarını ihlal eden video ve yorumları kaldırmaya yönelik tüm önlemlerini de detaylı olarak açıklayacak...
Levent Öztürk
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