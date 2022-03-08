YouTube, Apple ve Spotify Gibi Rakipleriyle Podcast Alanında da "Savaşıyor"

YouTube; Amazon, Apple ve Spotify gibi dev rakiplerine karşı Podcast alanında da rekabet etmeye istekli gözüküyor. Bloomberg'in kaynaklarının söylediğine göre YouTube, podcast yayıncılarına şovlarının filme alınmış versiyonları da dahil olmak üzere çeşitli içerik üretmeleri için "hibeler" sunuyor. Bireysel podcast içerik geliştiricileri için bu rakam 50.000 dolara çıkabilirken, podcast ağları 200.000 dolar veya 300.000 dolara kadar ulaşabiliyor.
Ana şirket Google henüz konu hakkında bir yorum yapmış değil. YouTube zaten bazı podcast'lere ev sahipliği yapıyor, ancak bu bölümsel içeriği Spotify ve diğer (tipik olarak ses odaklı) hizmetler kadar agresif bir şekilde takip etmiyor. Yine de, podcast stratejisine liderlik etmek için yönetici Kai Chuk'u atamak gibi değişikliklere yönelik göstergeler gördük. Kanada'da YouTube, arka planda ses çalmak için ücretli Premium hesaplar gerektirmeyi de durdurdu.
Bu tür bir stratejinin şaşırtıcı olmayacağını söyleyebiliriz. Amazon ve Spotify daha büyük podcast anlaşmaları yapıyor, Apple'ın Podcast uygulaması halen birçok şov için hayati bir yer olarak görülüyor.
YouTube'un bu hibeler sayesinde içerik oluşturuculara platformda podcast'leri kullanıma sunmaları için daha fazla teşvik ve hayranlara YouTube'u düşünmeleri için daha fazla seçenek sağlayacağı açık. Ancak rakiplerini yakalaması biraz zaman alacak gibi görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın