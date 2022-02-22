YouTube'a Çok Tanıdık Bir Yenilik: Kırmızı Halka Dönemi Başlıyor...

YouTube'un ürün sorumlusu Neal Mohan, Twitter'da yaptığı bir açıklamada, bir kanalın platformda canlı yayın yaptığını göstermek için yeni bir gösterge kullanmaya başladıklarını duyurdu. Bu yeni gösterge, canlı yayın sırasında bir kanalın profil resminin etrafında, üzerinde "Canlı" kelimesi bulunan bir halka ile gösteriliyor ve doğrudan canlı yayına geçmek için tıklanabiliyor.
Bu özelliğin çok da yaratıcı olmadığı kesin; zira aynı şeyi Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlar çok uzun bir zamandır zaten yapıyor. Yine de YouTube'da gezinirken anlık olarak canlı içeriğin bulunmasını kolaylaştıracağı kesin.
Başlangıçta bir Snapchat özelliği olarak başlayan ve hızlı bir şekilde diğer tüm platformlar tarafından benimsenen Hikayeler gibi, canlı yayın halkası işareti, YouTube için mükemmel bir ek gibi görünüyor...
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