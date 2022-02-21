Samsung Galaxy S22 Ultra Ne Kadar Sağlam? İşte Düşme Testi...

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Samsung Galaxy S22 Ultra'nın çok sağlam olduğu konuşuluyor, ancak gerçekten ne kadar sağlam? Bunu yere düşürmedikten sonra bilmeniz zor. Neyse ki bunu sizin için birisi yapmış ve o da PBKreviews isimli bir YouTube kanalı.
Samsung Galaxy S22 Ultra, Güney Koreli şirketin bugüne kadar ürettiği en sağlam akıllı telefon olarak anılıyor. Samsung'un Super Aluminium dediği sağlam bir gövde üzerine inşa edilen telefonun ön ve arka yüzeyi de Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Ancak bu korumalar ve sağlam yapı pek de işe yaramıyor gibi görünüyor.
Zira YouTuber'ın yaptığı düşme testlerinin daha ilkinde, bel hizasından beton yüzeye bırakılan Samsung Galaxy S22 Ultra, ilk darbeyi kamerasından alıyor. Neyse ki kamera dışında gövde de herhangi bir hasar yok gibi görünüyor. İlk testte üstteki kamerası tuz buz olan Galaxy S22 Ultra, sonraki testlerde ise neredeyse çalışmaz hale geliyor.
O nedenle Samsung Galaxy S22 Ultra'yı satın almayı düşünüyorsanız ona sağlam bir kılıf alsanız iyi edersiniz. Zira telefonun fiyatı bir hayli yüksek. Samsung Galaxy S22 Ultra düşme test videosunu da aşağıda izleyebilirsiniz.
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