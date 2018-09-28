Youtube, güncel iPhone modellerine destek verecek!

Popüler video hizmeti YouTube, Apple'ın iPhone XS ve iPhone XS Max cihazlarına tam destek sağlayacak.

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