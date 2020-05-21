Koronavirüs Günlerinde Şüpheli Artış: Alan Adı Kayıtları "Uçuşa Geçti"

Koronavirüs salgının başlangıcı ile birlikte yeni alan adı kayıtlarında yaşanan ani artış, siber suçluları akla getiriyor. Peki ama alan adı kayıtları, neden bir anda "uçuşa geçti?"