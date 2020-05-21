Koronavirüs Günlerinde Şüpheli Artış: Alan Adı Kayıtları "Uçuşa Geçti"

Tüm Dünya COVID-19 salgınına karşı mücadele verirken, siber suçlular şirketlere ve kişilere yönelik kötü planlarının bir parçası olarak yeni alan adları alıyorlar. Alan adı kayıtlarının gösterdiğine göre, bu konuda özellikle Birleşik Krallık ve Avusturalya'da, Nisan ayında sıra dışı bir artış yaşandı.
Nominet'in bildirdiğine göre Nisan 2020'de, Birleşik Krallık'ta, bir önceki aya göre 15.000 artış yaşanarak, 132.250 yeni alan adı kaydedildi. Avustralya'da ise, birkaç yıldır görülen en büyük alan adı kaydı yaşandı ve 48.754 yeni alan adı kaydedildi.
Siber suçluların kamusal sıkıntı dönemlerinde yeni dolandırıcılık yöntemleri bulmaları veya var olanları değiştirmeleri nadir bir durum değil.
Nominet CEO'su Russell Haworth kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, firmanın 1 Kasım 2018 ve 31 Ekim 2019 arasında suç eylemleri için kullanılan 28.000 alan adını askıya aldığını duyurmuştu. Haworth, firmanın DNS yeteneklerini kullanarak siber güvenlik piyasasına genişlediğini ve şüpheli kayıtları incelemelerinin mümkün olduğunu söyledi.
Haworth, firmanın dolandırıcılık eylemleri için kullanılabilecek şüpheli alan adlarını takip ettiğini ve BK sağlık ürünleri kayıt ajansı MHRA ile beraber çalışarak bu tür alan adlarının kayıt anında engellendiğini de belirtti.
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