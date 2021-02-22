YouTube, Masaüstüne Sunduğu Özelliği Nihayet Mobile de Taşıyor

YouTube, şimdiye kadar sadece masaüstü kullanıcılarına sunduğu bu özelliği mobil kullanıcılara da sunmaya başlıyor.

  • Levent Öztürk
YouTube yeni bir mobil seçenek sunuyor

YouTube uzun bir süredir masaüstü bilgisayarlarda, ekranların destekleme durumuna bakmadan kullanıcıların yüksek çözünürlüklü videoları izlemelerine imkan tanıyordu. Örneğin Full HD ekrana sahip kullanıcılar 4K videoları izleyebiliyordu ve hizmet, videoyu otomatik olarak daha düşük çözünürlükte çalışacak şekilde ölçeklendiriyordu. Ancak mobil uygulamada ekrandan daha yüksek çözünürlüklerin engellenmesi ile durum biraz farklıydı.

Ancak kullanıcıların Reddit üzerinde bildirmeye başladıklarına göre bu durum artık değişiyor. Reddit kullanıcıları, Android uygulamasının bazı cihazlarda 60fps 4K'ya kadar çıkan videoların izlenmesine izin verdiğini ve bunun cihazın ekran çözünürlüğüne bağlı olmadığını söylüyorlar. Ancak görünene göre tüm cihazlara bu özellik henüz gelmiş değil. Yine de bazı Full HD ekranlar 4K'ya kadar çıkan çözünürlükleri seçebilirken, diğerlerin 1440p seçeneği eklenmiş olabiliyor. 720p ekranlar ise 1080p çözünürlüğe kadar çıkan seçimler yapabiliyorlar.

Her ne kadar bu değişiklikle beraber daha yüksek netlik ve keskinlikte videoların izlenmesi mümkün olsa da, küçük akıllı telefon ve tablet ekranların bu netlik, özellikle büyük bilgisayar monitörlerindeki kadar önemli ve belirgin olmayabilir. Ayrıca daha yüksek internet ihtiyacı, bazı kullanıcılar için önemli bir sorun olabilir.

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