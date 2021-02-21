Samsung'a Bir Şok Daha: Artık Samsung'da Çalışamayacak!

Samsung'un yönetim kurulu başkanı olan Lee Jae-yong, bir süredir çeşitli suçlamalar ve soruşturmalarla gündemde. Rüşvet verme ve yolsuzluk suçları nedeniyle önce 1 yıl hapis yatan ve serbest kalan Lee, yeniden yargılanma ile birlikte 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dahası, bu cezaya itiraz edilmeyeceği de açıklanmıştı. Şimdi ise bunun etkileri ortaya çıkmaya başladı.
Lee Jae-yong'un suçu, eski devlet başkanı Park Geun-hye'ye ve danışmanına rüşvet vermesi. Mahkemeden gelen yeni karar ise, Lee Jae-yong'un cezasını çektikten sonra bile bir takım kısıtlamalar getiriyor. Bunlar arasında Samsung'da tekrar çalışamamak da yer alıyor.
Mahkemenin yeni aldığı karar, Lee Jae-yong'un hapisten çıktıktan sonraki 5 yıl boyunca Samsung'da istihdam edilemeyeceği yönünde olurken, yine de bu kısıtlamanın aslında Lee üzerinde pek etkisi bulunmuyor. Zira Lee, 2019 yılında şirketin yönetim kurulundan istifa etmiş ve o dönemden bu yana şirketten maaş almıyordu. Bu anlamda Lee Jae-yong için verilen bu ceza bir prosedürden öteye gitmeyecekken, yine de prestij kaybına sebep olacağı muhakkak.
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