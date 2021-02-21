Samsung'a Bir Şok Daha: Artık Samsung'da Çalışamayacak!

Samsung'da adeta deprem yaşanıyor. 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Lee Jae-Yong'a Samsung'un kapıları tamamen kapandı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'a Büyük Şok! Artık Çalışamayacak!

Samsung'un yönetim kurulu başkanı olan Lee Jae-yong, bir süredir çeşitli suçlamalar ve soruşturmalarla gündemde. Rüşvet verme ve yolsuzluk suçları nedeniyle önce 1 yıl hapis yatan ve serbest kalan Lee, yeniden yargılanma ile birlikte 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dahası, bu cezaya itiraz edilmeyeceği de açıklanmıştı. Şimdi ise bunun etkileri ortaya çıkmaya başladı.

Lee Jae-yong'un suçu, eski devlet başkanı Park Geun-hye'ye ve danışmanına rüşvet vermesi. Mahkemeden gelen yeni karar ise, Lee Jae-yong'un cezasını çektikten sonra bile bir takım kısıtlamalar getiriyor. Bunlar arasında Samsung'da tekrar çalışamamak da yer alıyor.

Mahkemenin yeni aldığı karar, Lee Jae-yong'un hapisten çıktıktan sonraki 5 yıl boyunca Samsung'da istihdam edilemeyeceği yönünde olurken, yine de bu kısıtlamanın aslında Lee üzerinde pek etkisi bulunmuyor. Zira Lee, 2019 yılında şirketin yönetim kurulundan istifa etmiş ve o dönemden bu yana şirketten maaş almıyordu. Bu anlamda Lee Jae-yong için verilen bu ceza bir prosedürden öteye gitmeyecekken, yine de prestij kaybına sebep olacağı muhakkak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 25 Şubat 2021 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
18 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi

Günün En çok Okunanları
Profesyonel Çekimlerin Cankurtaranı Kompakt 4K Kamera Canon XA45 Türkiye'de
1.65 Milyon Yıllık Yünlü Mamut DNA'sı, Bilinmeyenleri Ortaya Çıkarttı
XPG'nin En Hızlı SSD'si GAMMIX S70 Satışa Çıktı!
Apple M1 İşlemcili MacBook'lara Android Uygulamaları Geliyor
Samsung'a Bir Şok Daha: Artık Samsung'da Çalışamayacak!

 

 