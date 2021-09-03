YouTube Premium ve YouTube Music Bir Virajı Daha Geride Bırakmayı Bildi!

YouTube Premium ve YouTube Music, toplam kullanıcı sayısında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

  • Ercan Uğurlu
YouTube Premium ve Music "Dalya" Dedi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!
A101 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler dikkat çekici
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!

Günün En çok Okunanları
CISO'lar Bunları Göz Önünde Bulundurmalı
Zoom Görüşmeleri Sırasında Yaptıklarınız, Kovulmanıza Neden Olabiliyor!
Elon Musk'ın SpaceX'inden, Buzos'u Amazon'una Çok Sert Sözler...
Google'ın Ana Şirketi Alphabet'e Bağlı Olan Waymo'dan Şaşırtan Karar!
Güneş Sistemi'nin Dokuzuncu Gezegeni Bulunmuş Olabilir!

 

 