YouTube Premium ve YouTube Music Bir Virajı Daha Geride Bırakmayı Bildi!

YouTube'un müzik hizmetleri için yeni bir dönüm noktasına ulaşması uzun sürmedi. Geçtiğimiz 1.5 yıl önce 20 milyon aboneye ulaşan YouTube Premium ve Müzik, çok geçmeden bu rakamı katlayarak 50 milyon aboneye ulaşmayı başarmış.
YouTube Music'in yöneticilerinden Lyor Cohen'e göre bu müzik abonelik hizmetleri arasında"en hızlı büyüme" olarak nitelendirilirken, Cohen'in sözlerine göre özellikle bazı pazarlarda "etkileyici büyüme" yaşanmış. Brezilya, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin etkileyici performans sergilediğini söyleyen Cohen, ABD için ise bir açıklamada bulunmadı.
Evet, 50 milyon abone sayısı güzel görünüyor. Ancak yine de bunu Spotify ile karşılaştırdığımızda yaklaşık olarak 3'e 1'lik bir oran ortaya çıkıyor. Zira Haziran 2021 itibariyle Spotify'ın mevcut Premium abone sayısı 165 milyona ulaşmış durumda.
Bir diğer müzik hizmeti olan Apple Music için ise uzunca bir süredir net bir rakam açıklanmış değil. En son Haziran 2019'da 60 milyona ulaştığı söylenen Apple Music'e karşılık olarak Amazon Music ise Ocak 2020'de 55 milyon aboneye ulaştığını açıklamıştı.
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