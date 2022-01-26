YouTube'un TikTok'a Cevabı Olan Shorts, İzlenme Sayısıyla Parmak Isırttı!

YouTube'un TikTok'a cevap olarak 2020'nin sonlarında yayına aldığı YouTube Shorts hizmeti, kısa zamanda ulaştığı muhteşem izlenme sayısıyla parmak ısırttı!

YouTube Shorts "5 trilyon" dedi!

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