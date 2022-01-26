YouTube'un TikTok'a Cevabı Olan Shorts, İzlenme Sayısıyla Parmak Isırttı!

YouTube'un TikTok rakibi olarak bir süre önce hayata geçirdiği YouTube Shorts, lansmanından bu yana toplam 5 trilyon görüntülemeyi aştı. YouTube CEO'su Susan Wojcicki, dün Google'ın devasa video platformuyla ilgili yıllık mektubunda, TikTok'u andıran ve kısa videolar içeren YouTube Shorts'un 2020'nin sonlarında piyasaya sürüldüklerinden bu yana toplam 5 trilyondan fazla görüntülendiğini söyledi.
Düzenleme ve içerik denetimi gibi konulara da değinen mektubunda Wojcicki, çoğu yeni ayrıntıyı YouTube'un Shorts girişimi ile ilişkilendirdi. Ayrıca, şirketin Shorts için klip hazırlayan kişilere ödediği 100 milyon dolarlık YouTube Shorts fonu da bahsedilen konular arasındaydı. Bu fon ile küçük içerik oluşturucuları desteklemeye çalıştıklarını söyleyen CEO, fonun ödemelerinin %40'ının takipçileri çok küçük olan içerik oluşturuculara yapıldığını belirtti.
Platformda yayınlanan içeriklerin denetlenmesi konusunda ise Wojcicki, daha önce verilen mesajları tekrarladı.
Mektubun başka bir noktasında da Wojcicki, YouTube'daki eğitim içeriğini izleyen kullanıcı sayısını ikiye katlamak istediklerini söyledi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın