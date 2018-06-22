YouTube, Yine Sakıncalı İçerikte Reklam Yayınladı!
YouTube, uygunsuz içeriğe sahip videoların içerisinde dev şirketlerin reklamlarını yayınladı; bir kez daha kendini hedef tahtasında buldu!
YouTube, sakıncalı içeriği yakalayamadığı için geçtiğimiz günlerde yine gündemdeydi. Google'ın sahip olduğu video sitesi, AIDS'i reddetme içeriğine sahip videolar içerisinde büyük markaların reklamlarını yayınladığı için özür diledi. Adweek'e göre markalar arasında Mercedes Benz, Toyota ve insanların web siteleri oluşturmalarına yardımcı olan Wix platformu bulunuyordu.
Adweek, videoların HIV enfeksiyonlarının tehlikeli olmadığı ve HIV'in AIDS'e yol açmadığı yönündeki iddiaları içerdiğini söylüyor. YouTube şimdi, bu videolarda reklam yayınlamayı durdurdu. Bir YouTube sözcüsü, filtrelerinin videoları yakalayamadığını kabul etti ve olayla ilgili özür diledi.
Bir YouTube sözcüsü de yaptığı açıklamada, otomatik sistemlerin %99 oranında sakıncalı içeriklerdeki reklamları devre dışı bıraktığını ama ufak da olsa bir yanılma payının olduğunu söyledi.
Şirket, videoların son iki ay içinde toplamda 100 ABD dolarından az bir kazanç sağladığını da söylüyor. Mercedes, Toyota ve Wix temsilcileri, yorum isteklerine yanıt vermediler.
Tartışma, dev teknoloji şirketlerinin platformlarındaki içerikle nasıl başa çıkacakları konusunda uğraşırken ortaya çıkıyor. YouTube, içeriği işaretlemek için 10.000 insan moderatörü ekibine eklediğini sık sık tekrarlıyor. Şirket ayrıca uygunsuz içeriği işaretlemek için yazılım ve makine öğrenimini de kullanıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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