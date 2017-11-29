YouTube'tan Utandıran Öneri!

YouTube'ta en üst sırada çıkan bu "otomatik tamamlama önerisi" sitede ne kadar çok sapığın dolaştığını gözler önüne serdi!

YouTube'tan Utandıran Öneri!

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