YouTube'tan Utandıran Öneri!
YouTube'ta en üst sırada çıkan bu "otomatik tamamlama önerisi" sitede ne kadar çok sapığın dolaştığını gözler önüne serdi!
Otomatik tamamlama çoğu zaman aramalarımızı hızlandıran, yararlı bir işlev. Ancak yapılan bazı aramalar, işlevin bazen utanç verici önerilerde bulunmasına neden olabiliyor. YouTube'un İngilizce "nasıl" (how to have) yazdığınızda ilk seçenek olarak "çocuklarınızla seks yapılır" (sex with your kids) sözcüklerini önermesi gibi.
Google "hatayı" hızla onarsa da bu durum, YouTube'ta dolaşan kullanıcıların arasında pedofil ve sapıkların hiç de az olmadığını gösteriyor. Arama önerisinden dolayı çileden çıkan Twitter kullanıcıları, YouTube takımından şu cevabı aldılar: "Bu gerçekten korkunç bir otomatik tamamlama sonucu ve bizi uyardığınız için gerçekten minnettarız. Bu sonucu kaldırdık ve benzer sonuçları kaldırmak için çalışıyoruz. Buna neden olan şeyi araştırmaya devam edeceğiz!"
YouTube bir süre önce pedofililerin çocuk videolarına yorum yapmasına izin vermesiyle büyük eleştiri almıştı ve bunun sonucunda bazı reklam verenler, sitedeki reklamlarını geri çekmişti. YouTube'un tartışmalı çocuk videolarını da siteden kaldırma sözü var.
YouTube inanılmaz sayıda videoyla uğraştığından zaman zaman bu tür sızıntıların ve hataların yaşanması kabul edilebilir. Ancak Google'ın bu tür içeriğe özellikle özen göstermesi gerekiyor çünkü ABD'deki sağcı partiler, firmanın muhafazakar görüşler içeren videoları pedofili içeren videolardan daha sıkı denetlediğini ve engellediğini söylüyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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