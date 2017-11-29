Utandıran Öneri Hakkında YouTube'tan Açıklama
YouTube'dan, bünyesindeki tartışmalı videolar ve yorumlarla ilgili önemli bir açıklama geldi!
YouTube'un otomatik tamamlama işlevinin "nasıl" diye başlayan arama teriminizi utanç verici bir öneriyle tamamlaması, geçtiğimiz günlerde tartışma konusu olmuştu. Firma bu otomatik tamamlama önerisini hızla kaldırmış ve durumu yakından inceleyeceğini söylemişti. Şimdi ise YouTube'tan konuyla ilgili bir açıklama elimize ulaştı. Açıklamayı tam metniyle sizlerle paylaşıyoruz.
Son aylarda YouTube'da aile-dostu gibi görünüp de aslında öyle olmayan içerikleri paylaşma girişimlerinde bir artış trendi olduğunu fark ettik. Bu videoların bazıları yetişkinler için uygun olabilse de bazıları kesinlikle kabul edilemez nitelikte olduğundan bunları YouTube platformundan kaldırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu konuda attığımız adımların bazıları:
1) Topluluk Kurallarımızın daha sıkı şekilde uygulanması ve teknoloji sayesinde daha hızlı müdahale:
Çocukların tehlikeye atılmasıyla ilgili olarak her zaman çok katı kurallarımız oldu. Bu kuralların uygulanması ve NCMC (ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi) aracılığıyla yasal birimlere rapor edilmesi konusunda yerel yetkililer ve uzmanlarla yakın işbirliğiyle çalışmaya devam ediyoruz.
Son birkaç hafta içerisinde yaptırım kurallarımızın kapsamını , küçüklere yer veren ve yükleyen kişinin niyeti bu olmasa dahi bir çocuğu tehlikeye atabilecek içeriklerin kaldırılması doğrultusunda genişlettik. Geçtiğimiz hafta bu yönergeler doğrultusunda 50'den fazla kanalı kapatıp binlerce videoyu kaldırdık. Daha fazlasını kaldırmak için hızla çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca aile eğlencesi niteliğinde olmakla birlikte yetişkin temaları ve mizahı içeren içerikleri de yaş sınırlaması gerektiren (yalnızca 18 yaş üstü ve sisteme giriş yapan kullanıcılara yönelik) içerik kapsamına aldık. Kuralları ihlal etme potansiyeli olan videoları hızla tespit ederek insanlar tarafından incelenmeye yönlendirmek için makine öğrenimi teknolojisinden ve otomasyon araçlarından yararlanıyoruz.
2) Aileleri hedefleyen uygunsuz videolardan reklamları kaldırma: Geçtiğimiz Haziran ayında reklam kurallarımızda; komik veya hiciv amacıyla yapılmış olsa bile şiddet içeren, rahatsız edici veya uygunsuz davranışlarla uğraşan aile eğlence karakterlerini gösteren herhangi bir içerikteki reklamların kaldırılacağını açıkça belirten bir güncelleme yayınladık, Haziran ayından bu yana, bu politika uyarınca 3 milyon videodaki reklamlar kaldırılırken söz konusu politikanın uygulamasını daha da güçlendirerek kuralları ihlal eden 500 bin videodaki reklamları da kaldırdık.
3) Çocukların bulunduğu videolardaki uygunsuz yorumların engellenmesi: Küçüklerin bulunduğu videolardaki uygunsuz cinsel veya yıkıcı yorumları kaldırmak için çok uzun suredir otomatik sistemlerin yanı sıra insanlar tarafından yapılan işaretleme ve incelemelerden yararlanıyoruz. Bu nitelikteki yorumları tiksindirici buluyor ve yasalara aykırı davranışları ilgili yasal birimlere bildirmek için NCMEC CMC (ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi) ile birlikte çalışıyoruz. Bu haftadan itibaren daha da sert bir adım atarak, küçüklerin yer aldığı ve bu tür yorumların görüldüğü videolarındaki tüm yorumları kapatmaya başlıyoruz.
4) Aile dostu içerik oluşturan içerik geliştiriciler için rehberlik sağlanması: İnsanların aile dostu içeriği görüntüleyebilecekleri bir platform olan YouTube Kids'i geliştirdik. İçerik geliştiricilerin YouTube Kids uygulaması için kaliteli içerik üretmesine yardımcı olmak istiyoruz, bu nedenle önümüzdeki haftalarda içerik oluşturucuların uygulamada yer alan ailelere yönelik içeriği nasıl daha da zenginleştirebilecekleri konusunda kapsamlı bir kılavuz yayınlayacağız.
5) Uzmanlarla yakın ilişkide olmak ve öğrenmek: YouTube'a ait olmadığını açıkça belli eden içeriklerin yanı sıra, daha incelikli net karar verme konusunda zorlayıcı içerikler de bulunuyor. Örneğin, günümüzde ana akıma yönelik eğlenceli içerikler arasında yetişkinlere yönelik birçok çizgi film bulunuyor ve çocukların izlemelerini tercih etmeyeceğimiz karakterler içeriyor. Bunlar YouTube.com veya 18 yaş üstü izleyiciler için uygun olabilse de daha genç bir kullanıcı için uygun değil. Benzer şekilde, popüler bir aile karakteri olarak giyinmiş bir yetişkin bazı kitleler için şüpheli bir içerik gibi görünürken, bir çizgi roman fuarında kaydedilen yetişkinler için tam da istedikleri şey olabilir. Bu tür içeriğin nasıl ele alınacağını daha iyi anlamamıza yardımcı olması için, birlikte çalıştığımız uzman sayısını artırıp bu alanda işbirliğine gittiğimiz Güvenilir İşaretleyici (Trusted Flagger) sayımızı iki katına çıkartacağız.
Bu çerçevede izlemek, incelemek ve reklam ve içerik politikalarımıza ilişkin doğru kararları vermek için binlerce kişinin gece gündüz çalışmasını sağlamak amacıyla kaynaklarımızı da genişlettik. Karşılaşılan bu zorluklarla baş etmeye yönelik çalışmalarımız devam ederken, söz konusu son uygulama ve yaptırımlardaki değişiklikler de önümüzdeki hafta ve aylarda daha fazla biçimlenecek. Bu meselelerin üzerine gitme konusunda sonuna kadar kararlıyız ve bunu hakkıyla yerine getirmek için gereken mühendislik ve insan kaynaklarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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