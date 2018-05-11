YouTube'un HDR Videoları, iPhone X'e Geldi
YouTube'un bu özelliği, artık iPhone X tarafından da sorunsuzca destekleniyor!
YouTube'un HDR (yüksek dinamik aralık) videoları Galaxy S8, LG V30, Pixel, Xperia XZ Premium gibi telefonlarda bir süredir izlenebiliyor. Şimdi ise Apple kullanıcılarının iPhone X'te bu videoları izleyebileceği haberini aldık.
Yeni işlev, kontrastı, renkleri ve parlaklığı güçlendirilmiş videoları Apple'ın en son amiral gemisinde izlemenize izin veriyor. YouTube uygulamasında HDR videoları izleyebilmek için önce bu özelliği destekleyen bir video bulmanız, ardından kalite seçenekleri arasından HDR çözünürlüklerinden birini seçmeniz gerekiyor (1080p60 HDR) gibi.
Netflix'in iPhone 8, iPhone X ve iPad Pro için HDR desteğini geçen sene Eylül'de eklediğini hatırlatalım. Macrumors'a göre en son iPad Pro, YouTube'daki HDR videolarını şu an HDR olarak yürütmüyor.
Zeynel A. Öztürk
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