Yüksek Çözünürlüklü Galaxy S9 Görselleri Sızdı
Yeni sızan yüksek çözünürlüklü Galaxy S9 görüntüleri, cihazın tasarımı hakkında hiç bir detayı şansa bırakmıyor.
- Ali Ruhi Öztürk
Duyurulmasına sadece birkaç gün kala Galaxy S9'a ait yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Twitter kullanıcısı Roland Quandt'ın paylaştığı yüksek çözünürlüklü görseller, Galaxy S9'un tasarımı hakkında bütün detayları gözler önüne serdi.
Bu devasa görsellerde cihaza ait en ufak detayları bile görebilirsiniz. Samsung ise bu sızıntıları önlemek için büyük bir çaba göstermiyor diyebiliriz. Cihazın sadece dış tasarımı değil, donanımsal detayları da neredeyse tamamen sızmış durumda.
MWC 2018 etkinliğinde 25 Şubat tarihinde duyurulacak olan amiral gemisi akıllı telefon ile ilgili canlı detayları bizden takip edebilirsiniz.
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