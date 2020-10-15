Yüz İfadelerini İzleyebilen, Şaşırtıcı Bir Kulaklık Geliştirildi

Araştırmacılar, giyenin yüz ifadelerini izleyebilen, üstelik bunu maske giyseniz bile yapabilen bir kulaklık sistemi geliştirdiler. C-Face adlı sistem, kulaklığı takan kullanıcının yanak hatlarını izleyerek bunları emojilere dönüştürüyor.
Cornell Üniversitesi'nin SciFi laboratuvarının direktörü Cheng Zhang, C-Face ile ilgili yaptığı açıklamada bu cihazın mevcut kulağa takılan ve yüz ifadelerini izleyen teknolojilere göre daha basit ve daha az rahatsız edici olduğunu, aynı zamanda daha yetenekli olduğunu söyledi. Zhang, daha önceki teknolojilerin çoğunun yüze sensör takmayı gerektirdiğini, bu durumda bile sadece belirli yüz ifadelerini algılayabildiklerini söylüyor.
Kulaklık, kulağın altında bulunan iki RGB kamerayla yüz hatlarının hareketlerini izliyor. Yakalanan görüntüler bir derin öğrenme modeli ve bilgisayar görüşüyle yeniden oluşturuluyor, ardından evrişimli bir sinir ağı 2B görüntüleri analiz ediyor. Teknoloji, giyenin ağzının, gözlerinin ve kaşlarının konumunu ve yerini temsil eden 42 yüz ifadesi noktasını tercüme edebiliyor. Alınan sinyaller, nötr veya kızgın yüzler dahil sekiz emojiye dönüştürülebiliyor. Sistem, yüz hareketlerine bakarak müzik uygulamasındaki müziği kontrol etmenize de olanak tanıyor.
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