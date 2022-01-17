Subaru, 1.000 Beygirlik Elektrikli Canavarı STI E-RA ve Fazlasını Tanıttı!

Subaru, elektrikli otomobil alanında hala yeni olsa da, bu durum iddialı projeler oluşturmasını engellemiyor. Japon devi, Tokyo Auto Salon'da ilk tamamen elektrikli yarış arabası da dahil olmak üzere iki konsept EV'yi tanıttı. STI E-RA Konsepti, Subaru'nun dört Yamaha motoru ile elde ettiği toplam 1.073 HP güç, kapsamlı yere basma kuvveti ve dört tekerlekten çekiş ile yol tutuş ve dengeyi en üst düzeye çıkardığı "benzersiz" bir tork vektörleme sistemi ile bir araya gelecek olan pist aracına dair ipuçları veriyor.
60kWh pil nispeten küçük olsa da Subaru, E-RA'nın pistte başarılı olabileceğinden emin. 2023 yılında 6 dakika 40 saniyelik bir Nürburgring tur süresine ulaşmayı ümit ediyor. Bu, VW'nin ID.R'si (6 dakika 5 saniye) kadar hızlı olmasa da Tesla'nın Model S Plaid'i (7 dakika 35 saniye) gibi yol araçlarının önüne rahatlıkla geçebilir. Şirket, E-RA'yı 2022'nin ilerleyen dönemlerinde Japon yarış pistlerinde test etmeyi planlıyor.
Ayrıca şirket, yaklaşmakta olan crossover'ın daha sportif bir versiyonu olan bir Solterra STI Concept'i de tanıttı. Subaru, motor içindeki değişikliklerini anlatmamış olsa da, yükseltilmiş Solterra'nın performans hedeflerine işaret eden bir tavan spoyleri, etek spoyleri ve diğer özelleştirmeler bulunuyor.
E-RA'nın, Subaru'nun motor sporları planlarını ne kadar temsil ettiğini tam olarak söyleyemesek de, şirketin amaçlarını gösterdiği kesin. VW'nin yarış aracında olduğu gibi, şirketin EV'ler konusunda ciddi olduğunu ve sıradan insan taşıyıcılara ek olarak yüksek performanslı arabalar üretebileceğini gösteriyor. Şirketin burada karşılaşacağı zorluk, bunun gibi kavramlardan öğrenilen dersleri normal araçlara aktarmak olacaktır.
Subaru, VW, Mercedes ve GM gibi şirketlere kıyasla elektrikli otomobillere geç bir giriş yaptı ve rakiplerinin elektrifikasyon çabalarına karşı rekabet etmek istiyorsa hızlı hareket etmesi şart. Yeni modeller de bunun önemli bir adımı olarak görülebilir...
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