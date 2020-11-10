Zamana Yenilip Erken Ölen 5 Efsane Microsoft Yazılımı

Microsoft'un gerçek bir yazılım devi olduğu tartışılamayacak bir gerçek. Pek çok Microsoft yazılımı, yıllar boyunca varlıklarını korumayı başardı ve bugün halen önemli bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılıyor. Ama tüm Microsoft yazılımlarının bu kadar şanslı olmadığı da bir gerçek.
Bir döneme damga vursa da zamana yenilerek tarihin tozlu sayfalarındaki yerlerini alan 5 Microsoft yazılımını sizler için bir araya getirdik. Bu nadir bulunan programların çoğu 1996-1998 arasında parladılar. .
Microsoft FrontPage
Bir WYSIWYG web sitesi oluşturma aracı olan FrontPage, burada sıraladığımız çoğu araç gibi karmaşık bir işi kolaylaştırıyordu. FrontPage ile ürettiğiniz kod pek hoş görünmese de de, Geocities veya Angelfire'a yüklemeye değecek bir site oluşturabiliyordunuz.
Microsoft Encarta
Wikipedia'dan önce dört CD'ye sığan ansiklopedi Encarta vardı. Encarta'nın çoklu ortam içeren girdilerinde fotoğraflara ve videolara rastlamanız mümkündü. En güzel işlev ise farklı konulardaki bilginizi sınayan MindMaze oyunuydu.
Microsoft Golf
Microsoft Golf'ün belki de en güzel yanı, oyuncular için farklı sesler seçebilmenizdi. İsterseniz, WAV dosyası olarak saklanan diyalogları değiştirip, oyuna kendi seslerinizi de ekleyebiliyordunuz.
Microsoft Money
Money, para durumunuzu kontrol altında tutmaya yönelik harika bir araçtı. Money'in kullanımı yeni kullanıcılar için bile oldukça basitti.
Windows Movie Maker
İlk sürümleri PC'nizi yavaşlatıp kilitlese de program, yıllar içinde videolarınızı YouTube'a yüklemeden önce hazırlamanızı sağlayan harika bir araca dönüştü. Son sürümü 2012'de yayınlanan Movie Maker, Microsoft tarafından ihmal edilmesi sonucunda yavaş bir ölüme mahkum oldu.
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