COVID-19'dan Ölme Riskinin, Bu Etkenle Ciddi Oranda Arttığı Ortaya Çıktı

Çok ufak miktarlarda bile olsa, hava kirliliğinin Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşanan ölümler üzerinde muazzam bir etkiye sahip olduğu ortaya çıktı.