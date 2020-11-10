COVID-19'dan Ölme Riskinin, Bu Etkenle Ciddi Oranda Arttığı Ortaya Çıktı

Yeni bir araştırma, hava kirliliğine uzun süre maruz kalan kişilerin Covid-19'dan ölme ihtimalinin daha yüksek olduğunu önererek, kirli havanın bu hastalığı daha da ölümcül yapabileceğine işaret ediyor.
Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmada, Harvard Üniversitesi bilim insanları ABD'nin daha yüksek Covid-19 vakası olan ilçelerinde havada daha fazla kirlilik parçacıkları olduğunu buldu. Ayrıca bu küçük parçacık maddelerin (PM2.5) ortalamada sadece bir mikrogramına uzun süreli maruz kalmanın Covid-19 ölüm oranını yüzde 11 arttırdığını hesapladılar.
Araştırma, Haziranın ortasına kadar ABD genelinde nüfusun %98'ini kapsayan 3.089 ilçedeki Covid-19 ölüm oranlarını inceledi. Daha sonra bu sayıların, 2000 ve 2016 yılları arasındaki tahmini günlük PM2.5 yoğunlukları ile nasıl eşleştiğini kontrol etti. Bu noktada tahmin edebileceğiniz gibi araştırmanın sınırlamalarından biri buydu; yoğunlukları kişi bazında değil bölge bazında bulabilmekteydiler.
Her ne kadar araştırma hava kirliliği ve Covid-19 ölümleri arasında bir bağ bulmuş olsa da, şehir bölgelerindeki daha yüksek nüfus yoğunlukları, demografikler ve ilçelerdeki farklı hastalık oranları gibi etkenlerin gözlemlenen bağlantıları etkileyebileceğinin unutulmaması gerektiği de belirtiliyor.
Yine de, hava kirliliğinin tehlikeli bir solunum yolları hastalığının etkisini arttırdığının büyük bir sürpriz olmadığı söylenebilir. Bağımsız uzmanlar, hava kirliliğindeki ufak bir artışın bile Covid-19 ölüm oranları üzerinde ciddi bir etkiye sahip olmasının endişe verici olduğunu söylüyorlar.
Geçtiğimiz hafta Cardiovascular Research dergisinde yayımlanan bir başka araştırma da hava kirliliğinin küresel Covid-19 ölüm oranlarına %15'lik katkıda bulunduğunu belirtmişti.
Bütün bunlar, geçtiğimiz ay yayımlanan ve hava kirliliğinin 2019 yılında yaklaşık 6.670.000 ölüme katkıda bulunduğunu belirten diğer bir raporun ardından geliyor. Bu rapor, hava kirliliğinin Dünya genelinde erken ölümler için en büyük dördüncü risk faktörü olduğunun altını çiziyordu.
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