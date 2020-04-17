Zoom Hesapları, İnternette, Dark Web'de Satışa Çıktı

Bazı Zoom hesaplarının internetin karanlık köşelerinde yasa dışı olarak, neredeyse bedavaya satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Bazı Zoom Hesapları İnternette Satışa Çıktı

Yeni bir araştırma, binlerce Zoom hesabının dark web üzerinde satıldığını ortaya çıkardı. Zoom'un güvenlik ve gizlilik geçmişi korkunç olsa da, bu olayda sorunun kaynağı tam olarak belli değil. Bu tür parola sızıntılarında, parolaların başka hack olaylarından alınabildiği de biliniyor.

Siber güvenlik firması Cyble'a göre 500.000'in üzerinde Zoom hesabı, "internetin karanlık yüzü" olarak bilinen dark web'de ve popüler hacker forumlarında dolaşıyor. Cyble'a göre hesapların her biri, 1 sent (doların yüzde biri) gibi bir fiyatla satılıyor. Hesapların bazı durumlarda "Zoombombing" saldırılarını test etmeleri için hacker'lara bedava verildiği anlaşılıyor.

Zoom, yaptığı bir açıklamada bu tür saldırıların, kendi oturum açma sistemlerini kullanan kurumsal müşterilerini genellikle etkilemediğini söyledi. Firma, ele geçen hesapları bulmak için çalışmalar yürüttüklerini ve etkilenen kullanıcıları parolalarını değiştirmeleri konusunda uyardıklarını söylüyor.

Videolu görüşme hizmeti Zoom'un kullanıcı kitlesi, küresel Corona virüsü salgınıyla birlikte ciddi bir büyüme sergilemişti.

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