Zuckerberg'den Sert Sözler: "Apple'a Acı Vermemiz Gerekiyor"

Apple ile Facebook arasında gerilimin her geçen gün büyüdüğü sır değil. Ancak yayınlanan son raporlardan birinde, anlaşmazlığın ne kadar acımasız hale geldiği açıkça görülüyor.