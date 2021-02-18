Zuckerberg'den Sert Sözler: "Apple'a Acı Vermemiz Gerekiyor"

Apple ile Facebook arasında gerilimin her geçen gün büyüdüğü sır değil. Ancak yayınlanan son raporlardan birinde, anlaşmazlığın ne kadar acımasız hale geldiği açıkça görülüyor.

Facebook - Apple Savaşı Sertleşiyor

Facebook ve Apple'ın aralarının iyi olmadığını artık herkes biliyor. Her iki şirketin CEOları da, zaman zaman karşı taraf için sert sözler söyleyebiliyor. Ve şimdi de, yeni bir söylenti daha ortaya çıkmış durumda.

Teknoloji kulislerinde yayılan yeni dedikoduya göre Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yakın geçmişte çalışanlarına "Apple'a acı vermemiz gerekiyor" şeklinde bir mesaj göndererek niyetini açıkça ortaya koymuş. Bunun nedeni de, mevkidaşı Apple CEO'su Tim Cook'un yaptığı bazı yorumları "aşırı derecede küstah" olarak değerlendirmiş olması.

Bahsi geçen yorumlar, 2018'deki Cambridge Analytica skandalının ardından gelmişti. Cook, o sırada Facebook'u yönetiyor olsaydı ne yapardı sorusuna "kendini böyle bir durumda asla bulmayacağını" söylemiş ve Facebook'u kullanıcı güvenliğini ihlal ettiği gerekçesi ile çok sert eleştirmişti. Cook, geçtiğimiz günlerde Facebook'a bir başka dolaylı atış daha yaptı ve "algoritmalar tarafından planlanan yaygın dezenformasyon ve komplo teorilerini" eleştirdi. Apple geçtiğimiz yıl kullanıcıların farklı web sitelerinde ve uygulamalarda izlenmesini kullanıcı iznine bağlayacağını ve bu özelliğin iOS 14.5 ile aktif ve zorunlu olacağını açıklamıştı.

Facebook ise bu eleştirilere kullanım politikasını değiştirerek yanıt veriyor. Gelirinin büyük kısmı ve iş modeli kullanıcı izlemeli reklama dayandığından dolayı, bu değişiklik Facebook'a zarar verecek gibi görünüyor.

Facebook'un anti tröst otoriteleri ve hükümetlerle ortak çalışarak Apple aleyhine bir kampanya düzenlediği de biliniyor.

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