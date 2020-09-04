Zula'nın Yeni Yıldızı Zula Star'dan Çıkacak! Zula Star Başlıyor!

Türkiye'nin en sevilen MMOFPS türü PC ve mobil oyunu Zula'nın milyonlarca oyun severin takip edeceği yeni yıldızı, "Zula Star" ile belirlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 6 Eylül.