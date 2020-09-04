Zula'nın Yeni Yıldızı Zula Star'dan Çıkacak! Zula Star Başlıyor!

Türkiye'nin en sevilen MMOFPS türü PC ve mobil oyunu Zula'nın milyonlarca oyun severin takip edeceği yeni yıldızı, "Zula Star" ile belirlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 6 Eylül.

  • Ercan Uğurlu
Zula'nın Yeni Yıldızı Zula Star'dan Çıkacak!

Türkiye'de ve dünyada 30 milyon kişi tarafından oynanan Zula'nın yeni yıldız yayıncısı olmak isteyenler "Zula Star" yarışmasında bu fırsatı yakalayacak.

Zula'nın, içerik üreticilerini teşvik etmek için JTG iş birliğiyle düzenlediği "Zula Star"a, 18 yaşından büyük isteyen herkes, 6 Eylül Pazar gününe kadar https://bit.ly/2YSvxJF linkinden başvurusunu tamamlayabilecek. Zula'nın Youtube kanalında gerçekleşecek yarışmanın kazananı, tam donanımlı oyun bilgisayarı dahil çeşitli ödüllerin de sahibi olacak.

Büyük final 22 Eylülde...

Zula Star adaylarının başvuru süreci tamamlandıktan sonra video çekimi aşamasına geçilecek

Zula'nın sevilen yayıncıları Muhammet YT ve Rainlox ile youtuber ve yayıncı Duygu Köseoğlu'nun jüri üyeliği yapacağı Zula Star'da, oyun severlerin yakından tanıdığı CaptainATX ise jüri üyeliğinin yanı sıra sunuculuğu üstlenecek.

Yarışmada, 19 Eylül'de çeyrek finale çıkacak yarışmacıların belirleneceği final müsabakalarının ardından, 20-21 Eylül tarihlerinde çeyrek ve yarı finaller yapılacak. 22 Eylül'deki Zula Star Finali'nde ise Zula'nın yeni yıldızı belli olacak.

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