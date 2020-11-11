Zyxel Armor G5 Router WiFi 6 Gücünü Evlere Taşıyor

Zyxel Networks bugün yaptığı açıklamayla video yoğun ve IoT ağırlıklı ağlar için, WiFi 6 yetenekleriyle veri ihtiyaçlarını yüksek verimlilik, kapasite ve Gigabit hızlarla karşılayan Armor G5 AX6000 12-Stream Multi-Gigabit Security WiFi 6 Router adlı yeni ve güçlü yönlendiricisini tanıttı.
En yeni kablosuz bağlantı standardı olan WiFi 6, home-office, IoT ve yüksek çözünürlüklü video ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı yüksek bant genişliği taleplerinin ağlarda yarattığı performans sorunlarına yanıt veriyor. Zyxel Networks Zincir Mağazalar Satış Müdürü Mehmet Yılmaz, "Her ne kadar erken benimseyenler WiFi 6'nın tam potansiyelinden faydalanamasa da, uyumlu bir WiFi 6 yönlendiriciye ihtiyaç duyuluyor. Bu olmadan ağdan faydalanmaya çalışmak bir spor otomobili ikinci viteste kullanmaya benziyor" dedi.
Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti: "Armor G5, kapsama alanı ve çıktı anlamında premium kablosuz bağlantı ve kablolu performansa ihtiyaç duyan kullanıcılar için özel tasarlandı. Yeni ürünümüz, ağa bağlı ev cihazları için gecikmeyi düşürürken verimliliği ve kapasiteyi artırıyor."
30+ bağlantı için ultra hızlı WiFi 6
Armor G5'in sihiri, teknik özellikleri ile başlıyor. Yönlendirici, sahip olduğu 64 bit 2,2 GHz dört çekirdekli işlemcisi, 13 yüksek kazançlı anteni ve 12 WiFi akışı ile hızdan taviz vermeksizin, aynı anda 30'dan fazla bağlantıyı kaldırabiliyor.
Kablolu bağlantı tarafında, Armor G5'in 10G Çoklu Gigabit Ethernet LAN yuvaları, çoğu routerdaki 1G, 2,5G ve 5G LAN yuvalarına kıyasla adeta kuantum sıçraması yapıyor. Yerel ağ depolama cihazlarına büyük dosyalar aktarmak isteyen içerik üreticileri ve diğer kullanıcılar için Armor G5'in 10G hızları, veri aktarımda zamandan tasarruf sağlayarak imdada yetişiyor.
Uzak erişim için güvenli VPN bağlantıları
Armor G5, home-office ve profesyonel tüketici seviyesindeki kullanıcıların güvenliğini önceliklendirirken, herhangi bir üçüncü taraf VPN hizmetine bağlanabilen OpenVPN için de tam destek sunuyor. Bu sayede, akıllı TV ve oyun konsolu gibi normalde VPN koruması kullanılamayanlar da dahil olmak üzere, ağdaki her cihaz ve her bağlantı koruma altına alınıyor. Ayrıca, kullanıcılar ev dışında olduğunda VPN tüneli ile ev ağlarına uzaktan güvenli bağlantı kurma imkânı veriyor.
Kullanıcı dostu deneyim, yönlendiricinin ilk kurulumundan itibaren varlığını hissettiriyor. Armor mobil uygulaması, web tabanlı arayüzde kolay öğrenilen ve ilerlenebilen bir yönetim arayüzü ile adım adım kuruluma rehberlik ediyor.
Zyxel, yaptığı duyuruda, aynı seride yer alan, uygun fiyatlı WiFi 5 yönlendiricisi Armor G1 Multi-Gigabit Security & Parental Control WiFi Router'ı da tanıttı.
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